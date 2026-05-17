Mega-Sena acumula prêmio de R$ 300 milhões para edição comemorativa

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3009 da Mega-Sena, realizado no sábado (16), fazendo o prêmio principal acumular. Com isso, o próximo sorteio, uma edição especial em comemoração aos 30 anos da loteria, tem valor estimado em R$ 300 milhões, montante que não acumulará novamente. O próximo sorteio será realizado às 11h do dia 24 de maio e as apostas podem ser feitas até 22h do dia 23.



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Apesar de não haver ganhador na faixa máxima, quatro apostas do Paraná acertaram cinco números e garantiram R$ 19.052,37 para cada. Os jogos vencedores foram feitos em Curitiba, Dois Vizinhos, Londrina e Ortigueira.



Os interessados em concorrer à bolada têm até as 22h do dia 23 de maio para registrar suas apostas, que custam a partir de R$ 6. As tentativas podem ser efetuadas presencialmente em qualquer casa lotérica do país ou digitalmente, por meio do portal ou aplicativo Loterias Caixa, acessíveis via smartphones e computadores. Tradicionalmente, a modalidade conta com três concursos semanais, sempre às terças, quintas e sábados.



