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30 ANOS

Mega-Sena acumula prêmio de R$ 300 milhões para edição comemorativa

Quatro apostas do Paraná acertam cinco números e vão levar prêmio de R$ 19.052,37 cada

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 11:13:33 Editado em 17.05.2026, 11:21:52
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Mega-Sena acumula prêmio de R$ 300 milhões para edição comemorativa
Autor Edição de 30 anos da Mega-Sena vai pagar R$ 300 milhões - Foto: TNONLINE

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3009 da Mega-Sena, realizado no sábado (16), fazendo o prêmio principal acumular. Com isso, o próximo sorteio, uma edição especial em comemoração aos 30 anos da loteria, tem valor estimado em R$ 300 milhões, montante que não acumulará novamente. O próximo sorteio será realizado às 11h do dia 24 de maio e as apostas podem ser feitas até 22h do dia 23.

- LEIA MAIS: Aposta simples do Paraná leva quase R$ 2 milhões na Lotofácil

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Apesar de não haver ganhador na faixa máxima, quatro apostas do Paraná acertaram cinco números e garantiram R$ 19.052,37 para cada. Os jogos vencedores foram feitos em Curitiba, Dois Vizinhos, Londrina e Ortigueira.

Os interessados em concorrer à bolada têm até as 22h do dia 23 de maio para registrar suas apostas, que custam a partir de R$ 6. As tentativas podem ser efetuadas presencialmente em qualquer casa lotérica do país ou digitalmente, por meio do portal ou aplicativo Loterias Caixa, acessíveis via smartphones e computadores. Tradicionalmente, a modalidade conta com três concursos semanais, sempre às terças, quintas e sábados.


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