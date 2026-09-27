Mega-Sena acumula para R$ 52 milhões; veja os números sorteados

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Publicado em 27.09.2026, 12:44:56 Editado em 27.09.2026, 12:44:53

Escrito por Da Redação

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (29)

O prêmio da Mega-Sena acumulou neste domingo (27) para R$ 52 milhões, após o sorteio do Concurso 3063, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48.

O prêmio de R$ 73.111,35 será pago a 29 apostas que acertaram cinco números.

As 2.642 apostas que acertaram quatro números vão faturar R$ 1.322,81.

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O próximo sorteio será realizado na terça-feira (29). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6.

Por Agência Brasil