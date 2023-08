Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 75 milhões

Sem ganhadores, a Mega-Sena voltou a acumular e tem estimativa de prêmio no valor de R$ 75 milhões para o concurso 2619 que será realizado na quarta-feira (9), às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia.

Confira as seis dezenas sorteadas: 45 - 17 - 29 - 35 - 48 - 06.

O jogo pode ser feito em casas lotéricas ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5.

Sorteios realizados

Segundo a Caixa Econômica Federal, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas.

Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

