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Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 23 milhões; quatro apostas do Paraná acertam a quina

Bilhetes de Londrina, Paranaguá, Quatro Barras e Tupãssi acertaram cinco números

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 10:46:26 Editado em 28.06.2026, 10:46:22
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Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 23 milhões; quatro apostas do Paraná acertam a quina
Autor Sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (21) - Foto: Lis Kato/ TNOnline

A Mega-Sena acumulou mais uma vez após o sorteio do concurso 3024, realizado na noite deste sábado (27), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio estimado para o próximo concurso subiu para R$ 23 milhões.

- LEIA MAIS: Quina de São João sorteia prêmio de R$ 260 milhões neste domingo

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Os números sorteados foram: 13 – 39 – 42 – 44 – 47 – 49.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, quatro apostas do Paraná ficaram muito próximas da bolada ao acertarem cinco dezenas. Cada uma delas receberá R$ 32.595,94.

Os bilhetes premiados foram registrados nos municípios de Londrina, Paranaguá, Quatro Barras e Tupãssi, segundo informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal.

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A Mega-Sena é a principal loteria do país e realiza, tradicionalmente, três sorteios por semana. Para conquistar o prêmio máximo, é necessário acertar os seis números sorteados. Também são premiadas as apostas que fazem quatro ou cinco acertos.

Com a nova acumulação, a expectativa cresce entre os apostadores para o próximo concurso, que poderá pagar R$ 23 milhões ao vencedor. As apostas podem ser realizadas até as 19 horas do dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Além da quina, milhares de apostadores em todo o Brasil também foram contemplados na faixa da quadra, recebendo valores proporcionais conforme as regras da modalidade.

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