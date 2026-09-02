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Mega-Sena acumula novamente e prêmio sobe para R$ 41 milhões no concurso 3053

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (03)

Escrito por Da Redação
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Mega-Sena acumula novamente e prêmio sobe para R$ 41 milhões no concurso 3053
Autor Foto: Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena Concurso 3052, realizado nesta terça-feira (1º). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 41 milhões para o sorteio da Mega-Sena Concurso 3053.

Os números sorteados nesta terça foram: 16 - 30 - 40 - 47 - 48 - 60

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  • 21 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 80.825,85 cada
  • 1.699 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.646,74 cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (03), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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