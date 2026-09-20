Mega-Sena acumula, mas bilhete do PR fatura prêmio com cinco acertos

Dezenas sorteadas não tiveram vencedor máximo, mas 54 apostadores no país levaram mais de R$ 32 mil. No Paraná, a sorte sorriu para a capital

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3060 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (20), em São Paulo, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. Apesar de não haver ganhador na faixa máxima, a loteria garantiu uma premiação de R$ 32.111,66 a um morador de Curitiba que acertou cinco números.

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O bilhete premiado na capital paranaense foi uma aposta simples, de apenas seis dezenas, registrada na Lotérica Guairaca, localizada no bairro Cristo Rei. Esta foi a única aposta de todo o estado do Paraná a levar a chamada quina neste concurso, cujas dezenas sorteadas foram 06, 15, 23, 36, 37 e 38.

No panorama nacional, a quina registrou um total de 54 apostas vencedoras, assegurando a cada uma o valor de pouco mais de R$ 32 mil. Já na faixa da quadra, destinada aos que acertaram quatro dezenas, a Caixa Econômica Federal contabilizou 3.075 bilhetes premiados em todo o país, com o pagamento de R$ 929,52 para cada apostador.