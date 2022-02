Da Redação

Mega-Sena acumula e sorteia R$ 7 milhões neste sábado

A Mega-Sena acumulou e irá sortear neste sábado (12) o prêmio de R$ 7 milhões. O sorteio é realizado pela Caixa Econômica Federal e acontece às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, por meio do site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Na quarta-feira (9), houve o sorteio do concurso 2452, com o prêmio de R$ 3.070.469,12, porém, ninguém acertou as seis dezenas. Por conta disto, o Mega-Sena acumulou.

Os números sorteados na quarta-feira foram: 08-10-51-56-57-58.

Segundo a Caixa, um prêmio de R$ 72.470,70 irá para cada um dos 23 bilhetes sortudos que acertaram cinco números e fizeram a quina. Outros 2.117 bilhetes acertaram a quadra. Eles embolsarão R$ 1.124,78.