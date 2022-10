Mega-Sena acumula, e próximo sorteio pode pagar R$ 100 milhões

Da Redação

O sorteio, realizado pela Caixa Econômica Federal, aconteceu às 20h desta quinta-feira (20)

A Mega-Sena realizou na noite desta quinta-feira (20) em São Paulo, o concurso 2531. Mas, de acordo com a Caixa, ninguém acertou todas as seis dezenas sorteadas (01-05-18-49-55-56).

O banco havia divulgado que a quantia principal para quem acertasse os seis números seria de R$ 86.434.034,75, mas como o prêmio acumulou, o valor em jogo para a próxima edição agora é de R$ 100 milhões.

Por outro lado, a quina contou com 107 apostas vencedoras, que receberão R$ 48.811,72.

A quadra teve 7.174 apostas, que levarão R$ 1.040,03.

Este é o segundo concurso da Mega-Semana da Primavera. O próximo sorteio será no sábado (22). Probabilidades de ganhar na Mega-Sena:

Em geral, quem faz a aposta mínima – de seis números, no valor de R$ 4,50 – tem uma chance em 50.063.860 de se tornar milionário acertando os seis números. A possibilidade de acertar a quina, nesse caso, é de uma em 154.518. Na quadra, é de uma em 2.332.

As chances de acertar a Mega-Sena sobem para uma em 7.151.980 no caso de uma aposta de sete números, que custa R$ 31,50.

Quem faz a aposta máxima, de 15 números, terá uma possibilidade em 10.003 de acertar os seis números sorteados. No entanto, irá desembolsar um valor bem mais alto: R$ 22.522,50.

De acordo com estatísticas apresentadas pela Caixa (veja tabela abaixo), as apostas de oito números – que custam R$ 126 – representam uma chance em 1.787.995. Apostas com nove números saem a R$ 378 e representam uma probabilidade em 595.998.

