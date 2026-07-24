Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 70 milhões
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (23), o concurso 3035, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 05, 07, 17, 51, 56, 59.
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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 49 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41.401,04.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 4056 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 824,44.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (26), é de R$ 70 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.