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LOTERIAS

Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 70 milhões

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 08:18:57 Editado em 24.07.2026, 08:20:12
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Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 70 milhões
Autor A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00 - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (23), o concurso 3035, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 05, 07, 17, 51, 56, 59.

📰 LEIA MAIS: Quatro apostadores faturam R$ 219 mil cada ao acertarem as 15 dezenas da Lotofácil

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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 49 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41.401,04.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 4056 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 824,44.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (26), é de R$ 70 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.

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