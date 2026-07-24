Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 70 milhões

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (23), o concurso 3035, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 05, 07, 17, 51, 56, 59.

📰 LEIA MAIS: Quatro apostadores faturam R$ 219 mil cada ao acertarem as 15 dezenas da Lotofácil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 49 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41.401,04.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 4056 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 824,44.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (26), é de R$ 70 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.