Ninguém acertou os números do concurso 2.482 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (18) no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo. O próximo concurso (2.483) será no sábado (21). O prêmio é estimado em R$ 53 milhões.

Os números sorteados foram 01 - 32 - 35 - 44 - 45 - 57

A quina teve 52 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 82.539,97. Os 5.101 acertadores da quadra receberão o prêmio de R$ R$ 1.202,02 cada um.

