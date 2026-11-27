Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 82 milhões; veja os números
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados
Escrito por Da Redação
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Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados - Foto: Arquivo TNOnline
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (26), o concurso 3091, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 04, 19, 22, 23, 28, 37. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (29), é de R$ 82 milhões.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 64 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 25.521,49.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 5321 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 438,52.
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Apostas
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A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.