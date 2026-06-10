Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões
Confira os números sorteados e o próximo sorteio
Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 08:16:42 Editado em 10.06.2026, 08:16:38
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados - Foto: Arquivo TNOnline
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (09), o concurso 3016, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 11-19-33-52-55-60.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (11), é de R$ 8 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 40 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 26.124,46.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2566 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 671,27.
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Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.
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