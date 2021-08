Da Redação

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.396 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (4) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio era de R$ 38 milhões.

continua após publicidade .

Os números sorteados foram 02 – 03 – 25 – 39 – 42 – 49.

O próximo sorteio, de número 2.397, será neste sábado (7) e pagará R$ 55 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

continua após publicidade .

A quina teve 49 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 81.665,84. Quatro dessas apostas eram do Paraná, das cidades de Curitiba, Fazenda Rio Grande e Londrina (2).

A quadra teve 5.934 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 963,36.