Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 50 milhões para próximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.611 da Mega-Sena sorteadas na noite deste sábado, 15. Os números sorteados foram: 25 - 18 - 04 - 49 - 21 - 12. Por essa razão, o prêmio acumulado para próximo concurso chega a R$ 50 milhões.

Neste concurso, 178 apostas acertaram 5 dezenas (quina) e devem receber o prêmio de R$ 25.434,22. Outras 9.213 apostas acertaram quatro dezenas (quadra) e devem levar o prêmio de R$ 702,00. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre nesta quarta-feira, 19.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios​​

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

