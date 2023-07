Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões neste sábado

Siga o TNOnline no Google News

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2615 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quinta-feira (27). Com isso, o prêmio acumulou em R$ 40 milhões para o próximo sorteio que ocorrerá neste sábado (29). Os números sorteados foram 05 - 07 - 22 - 23 - 41 - 59.

A quina registrou 82 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar prêmio de R$ 37.333,91. Já a quadra teve 5.737 ganhadores, cabendo a cada acertador R$ 762,31.

Três apostas de Apucarana e uma de Arapongas acertaram na quadra da Mega-Sena.

COMO JOGAR

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

