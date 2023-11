Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 37 milhões

Siga o TNOnline no Google News

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.661 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta terça-feira (28) em São Paulo. Assim o prêmio acumula e vai a R$37 milhões.

Veja os números sorteados: 06 - 30 - 35 - 38 - 41 - 56.

A quina teve 28 ganhadores e pagará o prêmio individual de R$ 91.906,90. Os 2.544 acertadores da quadra receberão, cada um, R$ 1.445,07.

O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta quinta-feira (30). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia conforme o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

