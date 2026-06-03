Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 32 milhões

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A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (02), o concurso 3014, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 27, 30, 35, 40, 44, 58.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (06), é de R$ 32 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 24 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 57.298,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1782 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.272,01.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.