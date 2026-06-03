Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 32 milhões
Veja os números sorteados
Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 08:06:14 Editado em 03.06.2026, 08:06:05
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados - Foto: Arquivo TNOnline
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (02), o concurso 3014, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 27, 30, 35, 40, 44, 58.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (06), é de R$ 32 milhões.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
- LEIA MAIS: Falso cliente furta celular de vendedor durante entrega em Apucarana
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 24 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 57.298,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1782 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.272,01.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE