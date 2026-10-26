Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 305 milhões; veja os números

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

Ninguém acertou acertou as seis dezenas do Concurso 3075 da Mega-Sena, sorteado nesta segunda-feira (26). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 305 milhões para a nova rodada.

Os números sorteados são: 07-10-14-27-36-55

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A quina teve 182 apostas ganhadoras. Doze apostas do Paraná acertaram as cinco dezenas, distribuídas em oito cidades: Capitão Leônidas Marques (1), Curitiba (5), Foz do Iguaçu (1), Guaíra (1), Jardim Alegre (1), Mandaguari (1), São José dos Pinhais (1) e Telêmaco Borba (1). Cada uma receberá R$ R$19.433,12. A quadra saiu para 11.018 apostas, no valor de R$ 458,57 cada.

O próximo concurso ocorre nesta terça-feira (27), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.