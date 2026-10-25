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LOTERIAS

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 300 milhões; 12 apostas do PR acertam na quina

Os números sorteados são: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57

Escrito por Da Redação
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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 300 milhões; 12 apostas do PR acertam na quina
Autor Mega-Sena acumula novamente - Foto: Agência Brasil

Ninguém acertou acertou as seis dezenas do Concurso 3.074 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (24). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 300 milhões para a nova rodada.

-LEIA MAIS: Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3074 deste sábado (24)

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Os números sorteados são: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57.

A quina teve 175 apostas ganhadoras. Doze apostas do Paraná acertaram as cinco dezenas, distribuídas em oito cidades: Curitiba (3), Foz do Iguaçu (2), Paranavaí (2), Araucária (1), Astorga (1), Cambará (1), Londrina (1) e Maringá (1).Cada uma receberá R$ 30.318,56. A quadra saiu para 11.643 apostas, no valor de R$ 651 cada.

O próximo concurso ocorre na segunda-feira (26), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

A Caixa Loterias antecipou para sábado os sorteios previstos para este domingo (25), dia do segundo turno das eleições.

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apostas Loteria prêmio acumulado Resultados Mega-Sena sorteio
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