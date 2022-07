Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 27 milhões; veja números sorteados

Da Redação

Ninguém acertou as seis dezenas

O resultado da Mega-Sena 2499 com prêmio de R$ 4 milhões foi divulgado neste sábado, 09, com atraso de duas horas e ninguém acertou as seis dezenas. Agora, o prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira (13), está estimado em R$ 27 milhões.

Os números sorteados na Mega-Sena deste sábado foram: 11 - 19 - 38 - 47 - 56 – 59.

Entre os ganhadores do concurso, estão 30 apostas que acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 74.169,24. Os 3.158 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.006,54 cada um.

Segundo informou a Caixa Econômica Federal, problemas operacionais atrasaram em duas horas o sorteio de todas as loterias neste sábado, programados para acontecer a partir das 20h.

O atraso

O sorteio do concurso 2.499 da Mega-Sena que seria realizado a partir das 20h deste sábado (9), porém, por problemas operacionais, foi adiado para mais tarde, sem previsão de início. A informação foi dada pela Caixa Econômica Federal por meio de seu canal no YouTube. O banco afirmou que o sorteio ainda vai acontecer, assim como outras modalidades lotéricas.

