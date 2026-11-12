Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 27 milhões no concurso 3086

Três apostas feitas em Apucarana acertaram quatro dos seis números sorteados e vão receber R$ 698,81 cada

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3085 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 27 milhões. Apesar de o prêmio milionário não ter saído, apostadores de Apucarana e da região do Vale do Ivaí garantiram valores na quadra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana

Tês apostas em Apucarana e uma em Faxinal acertam a quadra

Três apostas feitas em Apucarana acertaram quatro dos seis números sorteados e vão receber R$ 698,81 cada. Os jogos simples foram registrados na Lotérica Esquina da Sorte, na Lotérica 13 Pontos e por meio dos canais eletrônicos da Caixa. No Vale do Ivaí, um apostador do município de Faxinal também faturou a quadra com um jogo simples feito na Lotérica O Gato Que Ri.

Na quina (cinco acertos), 30 apostas foram ganhadoras em todo o país, rendendo um prêmio de R$ 37.046,54 para cada. No Paraná, duas apostas em Maringá (uma registrada via Internet Banking e outra na Lotérica Jardim Liberdade) e uma em Paranaguá (Trevo Loterias). Ao todo, a quadra premiou 2.272 apostas no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



As dezenas sorteadas no concurso 3085 foram: 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59.

O próximo sorteio, marcado para 15 de novembro, tem arrecadação acumulada e promessa de grande movimentação nas lotéricas. As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6,00, podendo ser feita fisicamente ou pelos canais digitais da Caixa.