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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 27 milhões no concurso 3086

Três apostas feitas em Apucarana acertaram quatro dos seis números sorteados e vão receber R$ 698,81 cada

Escrito por Da Redação
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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 27 milhões no concurso 3086
Autor Foto: Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3085 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 27 milhões. Apesar de o prêmio milionário não ter saído, apostadores de Apucarana e da região do Vale do Ivaí garantiram valores na quadra.

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Tês apostas em Apucarana e uma em Faxinal acertam a quadra

Três apostas feitas em Apucarana acertaram quatro dos seis números sorteados e vão receber R$ 698,81 cada. Os jogos simples foram registrados na Lotérica Esquina da Sorte, na Lotérica 13 Pontos e por meio dos canais eletrônicos da Caixa. No Vale do Ivaí, um apostador do município de Faxinal também faturou a quadra com um jogo simples feito na Lotérica O Gato Que Ri.

Na quina (cinco acertos), 30 apostas foram ganhadoras em todo o país, rendendo um prêmio de R$ 37.046,54 para cada. No Paraná, duas apostas em Maringá (uma registrada via Internet Banking e outra na Lotérica Jardim Liberdade) e uma em Paranaguá (Trevo Loterias). Ao todo, a quadra premiou 2.272 apostas no Brasil.

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As dezenas sorteadas no concurso 3085 foram: 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59.

O próximo sorteio, marcado para 15 de novembro, tem arrecadação acumulada e promessa de grande movimentação nas lotéricas. As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6,00, podendo ser feita fisicamente ou pelos canais digitais da Caixa.

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