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LOTERIAS CAIXA

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 200 milhões; veja os números

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 200 milhões; veja os números
Autor Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados - Foto: Arquivo TNOnline

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (20), o concurso 3072, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 02, 06, 09, 16, 31, 40. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (22), é de R$ 200 milhões.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 140 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 38.295,72.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 9261 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 954,26.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.

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