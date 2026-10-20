Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 200 milhões no concurso 3073

A Mega-Sena concurso 3072 sorteada nesta terça-feira (20) acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado sobe para R$ 200 milhões no sorteio da Mega-Sena concurso 3073, que acontece na próxima quinta-feira (22).

Confira os números sorteados: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40

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Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.