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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 165 milhões; veja os números sorteados

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 165 milhões; veja os números sorteados
Autor A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00 - Foto: Reprodução

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (06), o concurso 3041, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 16, 21, 24, 31, 43, 54.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (09), é de R$ 165 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Quina sai para aposta de MG, que leva prêmio de R$ 10,1 milhões

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 88 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 52.843,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 6903 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.110,41.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.

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apostas Loteria mega sena prêmios sorteio
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