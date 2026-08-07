Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 165 milhões; veja os números sorteados

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (06), o concurso 3041, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 16, 21, 24, 31, 43, 54.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (09), é de R$ 165 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Quina sai para aposta de MG, que leva prêmio de R$ 10,1 milhões

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 88 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 52.843,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 6903 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.110,41.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.