Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 12 milhões

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A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (11), o concurso 3017, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 04,06,26,28,32,45.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (13), é de R$ 12 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 36 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 31.988,67.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2575 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 737,17.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.