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ACUMULOU

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 60 milhões no concurso 3083

Sorteio no próximo domingo (08) pode tornar milionário quem acertar as seis dezenas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 60 milhões no concurso 3083
Autor Foto: Pexels

A Mega-Sena concurso 3082, sorteada na noite desta sexta-feira (06) acumulou. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal chegou à estimativa de R$ 60 milhões para o próximo sorteio, previsto para domingo (08).

Os números sorteados foram: 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44.

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Na faixa de cinco acertos, 81 apostas foram premiadas, com R$ 20.116,27 para cada uma. Já na quadra, 4.527 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 514,19 cada. A Caixa ainda não informou os locais das aspostas que acertaram a quina e a quadra.

O próximo concurso será realizado neste domingo (08), às 11h, com prêmio estimado em R$ 60 milhões.

Os números podem ser conferidos em tempo real pelo TNOnline.

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