Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 60 milhões no concurso 3083
Sorteio no próximo domingo (08) pode tornar milionário quem acertar as seis dezenas
A Mega-Sena concurso 3082, sorteada na noite desta sexta-feira (06) acumulou. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal chegou à estimativa de R$ 60 milhões para o próximo sorteio, previsto para domingo (08).
Os números sorteados foram: 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44.
Na faixa de cinco acertos, 81 apostas foram premiadas, com R$ 20.116,27 para cada uma. Já na quadra, 4.527 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 514,19 cada. A Caixa ainda não informou os locais das aspostas que acertaram a quina e a quadra.
O próximo concurso será realizado neste domingo (08), às 11h, com prêmio estimado em R$ 60 milhões.
Os números podem ser conferidos em tempo real pelo TNOnline.