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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 36 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (18)

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 07:32:27 Editado em 17.06.2026, 07:32:25
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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 36 milhões
Autor O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 36 milhões - Foto: Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.019 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 05 - 31 - 32 - 48 - 54 - 56

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  • 24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 56.950,91 cada
  • 1.987 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.133,87 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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apostas Loteria mega sena Números sorteados prêmio acumulado sorteio
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