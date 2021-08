Da Redação

Mega-sena acumula e prêmio principal vai a R$ 41 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta quarta-feira (18), o sorteio de três loterias: os concursos 5635 da Quina, o 2311 da Lotofácil e o 2401 da Mega-Sena.

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Não houve acertador. O prêmio principal acumulado era de R$ 33.732.342,13.



As dezenas sorteadas foram 08, 11, 13, 33, 38 e 48.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado no sábado (21) é de R$ 41 milhões.



Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 64-70-73-74-66.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 15-14-04-21-18-05-19-10-12-03-13-25-20-01-09.