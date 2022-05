Mega-Sena acumula e prêmio pode ir a R$ 60 milhões

Da Redação

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.477 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (30). Com isso, o prêmio acumula de novo e pode chegar a R$ 60 milhões no próximo sorteio, na próxima quarta-feira (4).

As dezenas sorteadas fora 20-33-37-38-49-50

No Paraná, duas apostas acertaram cinco números, e cada uma vai receber R$ 95.131,71. Elas foram feiras em Campo Largo e São Mateus do Sul.

Premiação6 acertosNão houve ganhadores

5 acertos45 apostas ganhadoras, R$ 95.131,71

4 acertos4.787 apostas ganhadoras, R$ 1.277,54