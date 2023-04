Mega-Sena acumula e prêmio pode ir à R$ 16 milhões

Da Redação

Concurso não teve ganhadores na faixa principal

O concurso 2.583 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (15), não teve acertadores na faixa principal e acumulou. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 19 de abril, pode chegar a R$ 16 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 02-20-27-30-52-59.

Veja como ficou a premiação:

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 58.015,77

4 acertos: 3.786 apostas ganhadoras, R$ 1.116,44

Como apostar

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Online. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, é preciso ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. As apostas pelo Internet Banking podem ser feitas das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte

