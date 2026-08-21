Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 58 milhões no domingo

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3047; 63 apostas fizeram a quina e levaram R$ 33,1 mil cada

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (20), o concurso 3047, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 04, 18, 22, 26, 31, 58.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (23), é de R$ 58 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (21)



Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 63 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 33.112,49.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 4395 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 782,39.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.