Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 58 milhões no domingo
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3047; 63 apostas fizeram a quina e levaram R$ 33,1 mil cada
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (20), o concurso 3047, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 04, 18, 22, 26, 31, 58.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (23), é de R$ 58 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 63 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 33.112,49.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 4395 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 782,39.
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Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.