Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 76 milhões na quinta-feira

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Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3055, sorteado nesta terça-feira (08)

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (08), o concurso 3055, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 01, 11, 36, 43, 48, 49.

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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 54 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 34.793,09.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2787 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.111,21.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (10), é de R$ 76 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.