Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 45 milhões neste sábado (21)

A Caixa Econômica Federal sorteia na noite deste sábado (21) o concurso 2.647 da Mega-Sena. Depois de ninguém ter acertado as seis dezenas da sorte no sorteio da última quinta-feira (19), o prêmio acumulou e está em um valor estimado em R$ 45 milhões.

O sorteio acontece às 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser realizadas até às 19 horas, por meio do site "Loterias Online" ou ainda no aplicativo "Internet Banking" da Caixa Econômica. A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.

- LEIA MAIS: Três apostas da região ganham mais de R$ 100 mil na quina da Mega-Sena

Na noite de quinta, os números sorteados foram: 58, 28, 41, 30, 18 e 39. Três apostas feitas na região norte do Paraná acertaram a quina e ganharam R$ 100. 459, 57. Os ganhadores são da cidade de Londrina, Primeiro de Maio e Marialva.

