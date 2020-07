Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 32 milhões no próximo concurso

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas pela Caixa do concurso 2270 da Mega-Sena realizado no sábado (13).

As dezenas sorteadas foram: 14 - 16 - 38 - 39 - 41 - 48.

De acordo com a Caixa, 53 apostas acertaram cinco números. Cada jogo levará R$ 46.373,51. Também houve 2.707 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.297,05.

A estimativa do prêmio acumulado para o próximo sorteio, que ocorrerá na quarta-feira (17) é de R$ 32 milhões.