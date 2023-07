Mega-Sena acumula de novo e prêmio sobe para R$ 70 milhões

Siga o TNOnline no Google News

O concurso 2.613 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (22), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (25), é de um prêmio de R$ 70 milhões.

Veja os números sorteados: 14 - 26 - 40 - 42 - 46 - 52.

As 70 apostas que acertaram cinco dos seis números vão receber R$ 80.398,82. Já as 5.774 apostas que acertaram a quadra vão receber R$ 1.392,42.

Foto por Reprodução/Facebook/Loterias CAIXA Próximo sorteio está marcado para a terça-feira (25).

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

