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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (26), o concurso 3091, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 04, 19, 22, 23, 28, 37.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 64 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 25.521,49.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 5321 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 438,52.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (29), é de R$ 82 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.