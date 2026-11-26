Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3091 da Mega-Sena sorteado na noite desta quinta-feira (26), em São Paulo, e o prêmio principal acumulou para R$ 82 milhões no próximo sorteio. Os números sorteados foram 04, 19, 22, 23, 28 e 37.

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Na faixa de cinco acertos, a quina registrou 64 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 25.521,49. Já na quadra, com quatro acertos, 5.321 bilhetes foram contemplados, cada um com R$ 438,52.

As apostas para os concursos da Mega-Sena podem ser feitas até as 20h, pelo horário de Brasília, em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa, como o site e o aplicativo Loterias Caixa. Bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. Os pagamentos on-line aceitam Pix, cartão de crédito e internet banking para clientes da Caixa, sendo exigida idade mínima de 18 anos. A modalidade realiza três sorteios semanais, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.

De acordo com a Caixa, as chances de vitória variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Em um jogo simples de seis números, que custa R$ 6, a probabilidade de levar o prêmio máximo é de 1 em 50.063.860. Já na aposta máxima de 20 dezenas, cujo valor chega a R$ 232.560,00, a chance de acertar todas as dezenas é de 1 em 1.292.