Mega-Sena 3089 acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio
Escrito por Da Redação
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O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 65 milhões - Foto: Agência Brasil
A Mega-Sena realizou mais uma edição neste domingo (22), o concurso 3089, e não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 17 - 18 - 27 - 36 - 58 - 59.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 26 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 51.466,57
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2.971 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 643,42.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça-feira (24), é de R$ 65 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.