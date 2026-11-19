Mega-Sena 3088 acumula e prêmio vai a R$ 45 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
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Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (19), o concurso 3088, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 10, 21, 24, 28, 34, 44.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 15 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 93.739,59.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2750 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 730,43.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (22), é de R$ 45 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.