Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (19), o concurso 3088, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 10, 21, 24, 28, 34, 44.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 15 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 93.739,59.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2750 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 730,43.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (22), é de R$ 45 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.