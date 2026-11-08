Mega-Sena 3083: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 59,53 milhões.

A Mega-Sena realizou mais uma edição neste domingo (08), o concurso 3083, e premiou apostadores com R$ 59,53 milhões para quem acertou 6 dezenas, que foram 22, 25, 29, 37, 46, 54.

Entre os que acertaram as 6 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 59,53 milhões.

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Apostas premiadas com 6 dezenas:

Goiania/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 61 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 23.220,26.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3117 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 649,17.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (10), é de R$ 3,5 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.