Mega-Sena 3082 acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
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Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta sexta (06), o concurso 3082, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 04, 16, 23, 24, 38, 44.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 81 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 20.116,27.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 4527 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 514,19.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (08), é de R$ 60 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.