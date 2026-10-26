Mega-Sena 3075 acumula e prêmio vai a R$ 305 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
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Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta segunda (26), o concurso 3075, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 07, 10, 14, 27, 36, 55.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 182 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 19.433,12.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 11018 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 458,57.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (27), é de R$ 305 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.