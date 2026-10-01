Mega-Sena 3065 acumula e prêmio vai a R$ 82 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (01), o concurso 3065, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 08, 10, 30, 38, 50, 53.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 47 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 49.503,22.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3642 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.053,03.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (03), é de R$ 82 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.