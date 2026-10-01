Mega-Sena 3065 acumula e prêmio vai a R$ 82 milhões no concurso 3066
Os números sorteados foram: 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena Concurso 3.065, realizado nesta quinta-feira (01). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o sorteio do concurso 3066.
Os números sorteados foram: 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53
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Quina
47 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.503,22 cada
Quadra
3.642 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.053,03 cada
O próximo concurso acontece sábado (03), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.