Mega-Sena 3060 acumula e prêmio vai a R$ 32 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Mega-Sena realizou mais uma edição neste domingo (20), o concurso 3060, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 06, 15, 23, 36, 37, 38.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 54 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 32.111,66.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3075 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 929,52.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (22), é de R$ 32 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.