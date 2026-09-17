Mega-Sena 3059: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 101,97 milhões.
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (17), o concurso 3059, e premiou apostadores com R$ 101,97 milhões para quem acertou 6 dezenas, que foram 01, 02, 07, 18, 33, 35.
Entre os que acertaram as 6 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 101,97 milhões.
Apostas premiadas com 6 dezenas:
Presidente Venceslau/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 98 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 31.664,29.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 6697 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 763,77.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (20), é de R$ 28 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.