Mega-Sena 3059: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 101,97 milhões.

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (17), o concurso 3059, e premiou apostadores com R$ 101,97 milhões para quem acertou 6 dezenas, que foram 01, 02, 07, 18, 33, 35.

Entre os que acertaram as 6 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 101,97 milhões.

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Apostas premiadas com 6 dezenas:

Presidente Venceslau/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 98 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 31.664,29.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 6697 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 763,77.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (20), é de R$ 28 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.