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Mega-Sena 3057 acumula e prêmio sobe para R$ 95 milhões

Sorteio do concurso 3.057 foi realizado na manhã deste domingo (13) em São Paulo

Escrito por Da Redação
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Mega-Sena 3057 acumula e prêmio sobe para R$ 95 milhões
Autor O prêmio está estimado em R$ 95 milhões - Foto: Arquivo Agência Brasil

O concurso 3.057 da Mega-Sena, realizado na manhã deste domingo (13), em São Paulo, terminou sem ganhadores para a faixa principal. Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas (02, 04, 16, 21, 48 e 53), o prêmio de R$ 84.385.864,02 acumulou, e a estimativa para o próximo sorteio chegou a R$ 95 milhões.

-LEIA MAIS: Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3057 deste domingo (13)

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Apesar de o prêmio milionário não ter saído, a Caixa Econômica Federal registrou vencedores nas faixas menores. Ao todo, 86 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 31.872,72. Outros 5.234 jogos cravaram quatro acertos, garantindo aos ganhadores um prêmio individual de R$ 863,24.

A Mega-Sena conta com três sorteios semanais, realizados às terças, quintas e domingos. Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais e registrar a aposta até as 20h (horário de Brasília) do dia do concurso. Os jogos podem ser feitos presencialmente em qualquer casa lotérica do país ou de forma online, por meio do site e do aplicativo Loterias Caixa. Já os bolões digitais possuem um prazo estendido e podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente nas plataformas virtuais da instituição. O pagamento para as transações online pode ser efetuado via PIX, cartão de crédito ou internet banking, no caso de correntistas da Caixa.

A probabilidade de levar o prêmio máximo varia conforme a quantidade de números jogados. Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e oferece uma chance de vitória de uma em 50.063.860. Já quem optar por fazer a aposta máxima permitida, com 20 dezenas, desembolsará R$ 232.560,00, mas verá a probabilidade de acerto saltar para uma em 1.292.

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