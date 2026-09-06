Mega-Sena 3054 acumula e prêmio vai a R$ 70 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
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Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição neste domingo (06), o concurso 3054, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 08, 17, 24, 43, 47, 58.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 78 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 30.145,38.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 5268 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 735,73.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (08), é de R$ 70 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.