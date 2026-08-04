Mega-Sena 3040 acumula e prêmio vai a R$ 150 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 12:00:00 Editado em 05.08.2026, 02:01:12
Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (04), o concurso 3040, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 03, 16, 24, 30, 49, 54.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 89 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 47.258,21.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 6555 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.057,65.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (06), é de R$ 150 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.