Mega-Sena 3031 acumula e prêmio vai a R$ 30 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 12:00:00 Editado em 15.07.2026, 03:08:31
Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (14), o concurso 3031, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 20, 28, 32, 35, 40, 54.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 24 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 63.791,87.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1859 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.357,52.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (16), é de R$ 30 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.